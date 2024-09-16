Вологжане завоевали пять медалей на третьем этапе Кубка России по ездовому спорту в бесснежных дисциплинах

На состязания заявились около 70 спортсменов из 14 регионов России. Вологодские участники и их четвероногие друзья показали достойный результат, завоевав 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.



Победительницей соревнований в дисциплине "Каникросс женщины 1 собака" стала Валерия Насонова.



Напомним ранее первые два этапа Кубка России состоялись в Вологодской области 17-19 мая и Санкт-Петербурге 24-26 мая. Вологжане на них в сумме завоевали 19 медалей.