В Вологодской области начала работу военно-врачебная комиссия для участников СВО

На Вологодчине приступила к работе военно-врачебная комиссия, которая проводит освидетельствование военнослужащих-участников специальной военной операции.

«Я получал запросы о необходимости такой инициативы, когда встречался с родственниками наших воинов-участников СВО и членами их семей. Поэтому с начала сентября в области работает военно-врачебная комиссия, которая будет проводить углублённое обследование военнослужащих-участников специальной военной операции. Мы определили медучреждения в Вологде, где будут проводиться такие приёмы. Укомплектовали состав комиссии врачами-специалистами, которые прошли обучение в первом филиале Главного управления военно-врачебной экспертизы в Санкт-Петербурге», - сообщил глава региона Георгий Филимонов.

Обратится на ВВК может военнослужащий, находящийся в отпуске по болезни, не менее чем за пять рабочих дней до окончания отпуска. Для прохождения военно-врачебной комиссии военнослужащие-участники специальной военной операции должны обратиться в свой территориальный военкомат по месту регистрации с медицинскими документами, заключением командира части, справкой из ЦРБ о том, что самочувствие военнослужащего в ходе отпуска ухудшилось (не улучшилось).В этом случае военкомат выдает направление на освидетельствование военно-врачебной комиссии.

Медицинское освидетельствование проводится по пятницам с 9:00 до 12:30 по адресу: Вологда, улица Челюскинцев, дом 34.

Всю информацию можно получить по телефону (8172) 21-54-23 или короткому номеру 122.

По итогам освидетельствования отпуск по болезни может быть продлен до 30 суток для лечения, по окончании которого военнослужащий обязан вернуться в часть.