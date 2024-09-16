Жителям округов и районов помогут найти работу

Традиционное областное мероприятие состоится с 16 по 20 сентября во всех муниципальных образованиях области. В рамках проекта службы занятости жителям региона предложат более 1200 вакансий от более, чем 90 работодателей.

Основные отрасли: оборонно-промышленный комплекс, промышленный кластер, организации ЖКХ, сельское хозяйство, общественное питание, санаторно-курортная сфера, общественный порядок и безопасность, газораспределение, сфера образования, деревообработки и других отраслей.

«Понимая всю важность и необходимость расширения и укрепления взаимосвязей с бизнесом, мы проводим работу по привлечению к совместной работе новых организаций, и продолжаем взаимодействовать с работодателями, которые не первый год сотрудничают со службой занятости. Это не ограничивается подбором персонала. Также предоставляются меры финансовой поддержки в сфере занятости, профессиональное обучение граждан, профориентационные мероприятия, юридическая помощь», – сообщил заместитель губернатора, начальник регионального департамента труда и занятости населения Игорь Даценко.

В рамках дней работодателей состоятся:

- почти 100 мероприятий по информационной поддержке бизнеса: круглые столы, индивидуальные консультации, информационные дни, совещания, маркетинговые визиты;

- 50 мероприятий по набору персонала (ярмарки вакансий, открытые отборы, гарантированные собеседования, презентации организаций, выездные отделы кадров и др.);

- 30 профориентационных мероприятий с участием учащихся образовательных организаций и работодателей области (профтуры на предприятия, встречи, дискуссии).

Кроме того, для работодателей будут работать горячие линии по вопросам взаимодействия, предоставления услуг и мер поддержки, а специалисты службы занятости нанесут им более 40 маркетинговых визитов.

Подробную информацию о мероприятиях можно получить в территориальных отделениях занятости. Контакты размещены на официальном сайте департамента труда и занятости населения области в разделе «Подведомственные организации».