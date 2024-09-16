В деревне Новое и посёлке Советский подключили интернет-сети

[ Общество ]

В течение месяца специалисты протянули к посёлку Советскому (Тотемский округ) 12 километров оптического кабеля по опорам линии электропередач. На автоматической телефонной станции населенного пункта установили новое оборудование: это обеспечит высокую скорость интернета и стабильность сигнала. Более 40 семей, у которых раньше не было такой возможности, уже подключили услуги связи.

- Ранее в поселке Советский были только медные абонентские линии. В сравнении с ними модернизированная сеть предлагает значительно более высокую скорость передачи данных. Для примера: оптика позволяет смотреть видеоконтент в хорошем разрешении одновременно на нескольких устройствах. Действующие абоненты уже начали переходить с медного соединения на оптоволокно, - рассказал директор вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Одновременно с Тотемским округом продолжает развиваться телекоммуникационная инфраструктура и в Вологодском округе. Жители деревни Новое ждали интернет несколько лет. Своих сетей здесь не было ни у одного из провайдеров. В 2023 году для привлечения внимания к проблеме инициативная группа населенного пункта оформила обращение через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», и благодаря этому на строительство сети удалось получить софинансирование. В августе этого года к Новому было проложено три километра оптического кабеля. Итог – 50 семей получили возможность подключиться к интернету с начала нового учебного года.

- Реализация этого проекта показывает, что любой гражданин может предложить свою идею и получить отклик. Это очень мотивирует на дальнейшее развитие территорий. Благодаря проводному интернету жители нашей деревни уже сейчас могут найти удаленную работу или получить онлайн-образование, например, в рамках федеральной программы “Содействие занятости” национального проекта “Демография”, - поделилась своим мнением жительница деревни Новое.

 

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