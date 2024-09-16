Тысячи вологжан до конца года въедут в новые квартиры

В Вологодской области продолжается реализация программы по переселению, которая начала действовать в регионе в 2019 году.

«В рамках программы требуется расселить почти 110 тысяч квадратных метров, на которых проживают 6155 человек. На сегодняшний день расселены почти 69 тысяч квадратных метров жилья, улучшили жилищные условия 3904 человека», – рассказал начальник регионального департамента строительства Антон Блюдов.

До конца текущего года необходимо завершить программу и расселить еще 41 тысячу квадратных метров, на которых проживает 2251 человек. С этой целью в области ведется строительство многоквартирных домов. В 2024 году должен быть введен в эксплуатацию 31 многоквартирный дом. К настоящему времени введены шесть.

Дома, возводимые по программе, находятся в разной степени строительной готовности.

Так, в Соколе ведется строительство трех многоквартирных домов, где под расселение граждан муниципалитету будет передано в общей сложности 162 квартиры. В двух из них работы близятся к завершению. Сейчас здесь выполняется внутренняя отделка помещений и благоустройство придомовых территорий. Еще один дом готов наполовину. Специалисты выполняют электромонтажные работы, монтаж системы отопления, установку окон, штукатурку стен. Ввод в эксплуатацию домов планируется в октябре этого года.

В Шекснинском округе завершилось строительство трехэтажного 21-квартирного кирпичного дома. Под переселение граждан в нем предусмотрено 18 квартир. В настоящее время выдано заключение о соответствии объекта проектной документации. Совсем скоро сюда будут заселяться жильцы из аварийных домов.

Напомним, что региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.