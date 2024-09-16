В Вологодской области выбраны лучшие электромонтёры и токари

В Череповце прошёл областной конкурс профессионального мастерства среди токарей и электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, приуроченный ко Дню машиностроителя. Его участниками стали работники предприятий машиностроительного комплекса Вологодчины. Организатором мероприятия выступил Череповецкий технологический колледж. При этом впервые сразу два конкурса были проведены в один день.

«В условиях дефицита профессиональных кадров конкурс повышает значимость и престиж труда рабочих профессий, обобщает опыт работы лучших специалистов области, - рассказала заместитель начальника регионального департамента экономического развития Юлия Уханова. - Нужно отметить, что конкурсы привлекают и новых участников».

В номинации «Лучший токарь» победителями стали Антон Панфилов, Андрей Коптяев и Александр Матасов. В номинации «Лучший электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» победили Андрей Чернышов, Сергей Варламов и Сергей Микишанов. Все они будут награждены дипломами губернатора Вологодской области и денежными премиями.

Добавим, что конкурс организован при поддержке правительства Вологодчины и ассоциации «Машиностроительные предприятия Вологодской области».