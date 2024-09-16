Администрация Вологды продаёт 11 земельных участков

Администрация областной столицы предлагает гражданам купить у неё 11 земельных участков. Все они имеют категорию «земли населённых пунктов» и предлагаются в собственность за плату для ведения садоводства.

Продаются участки:

- № 2417 площадью 600 квадратных метров в садоводческом товариществе «Педагог» с кадастровым номером 35:24:0302006:429;

- № 370 площадью 600 квадратных метров в садоводческом товариществе «Медик» с кадастровым номером 35:24:0302003:141;

- № 354 (линия № 8) площадью 600 квадратных метров в садоводческом товариществе «Разлив» с кадастровым номером 35:24:0302007:501;

- № 2 (аллея «Рябиновая») площадью 659 квадратных метров в садоводческом товариществе «Эра» с кадастровым номером 35:24:0302007:662;

- № 7 (аллея не указана) площадью 587 квадратных метров в садоводческом товариществе «Эра» с кадастровым номером 35:24:0302007:172;

- № 20 (аллея «Черемушки») площадью 600 квадратных метров в садоводческом товариществе «Эра» с кадастровым номером 35:24:0302007:162;

- № 24 (аллея «Черемушки») площадью 600 квадратных метров в садоводческом товариществе «Эра» с кадастровым номером 35:24:0302007:723;

- № 23 (аллея «Черёмушки») площадью 600 квадратных метров в садоводческом товариществе «Эра» с кадастровым номером 35:24:0302007:722;

- № 36 (аллея «Черёмушки») площадью 645 квадратных метров в садоводческом товариществе «Эра» с кадастровым номером 35:24:0302007:731;

- № 54 (аллея ветеранов) площадью 600 квадратных метров в садоводческом товариществе «Эра» с кадастровым номером 35:24:0302007:658;

- № 55 (аллея ветеранов) площадью 659 квадратных метров в садоводческом товариществе «Эра» с кадастровым номером 35:24:0302007:659.

«Ознакомиться со схемами расположения данных земельных участков возможно на Публичной кадастровой карте, для чего достаточно обратиться к интернет-ресурсу по адресу: pkk.rosreestr.ru. Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0302006:429, 35:24:0302003:141, 35:24:0302007:501, 35:24:0302007:731, 35:24:0302007:722, 35:24:0302007:662, 35:24:0302007:659, 35:24:0302007:658, 35:24:0302007:172, 35:24:0302007:162, 35:24:0302007:723 принимаются в течение 30 дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения по электронной почте: [email protected] и [email protected]», - информируют чиновники.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8172) 72-63-84».