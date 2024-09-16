В Кирилло-Белозерском музее готовятся к реставрации здания Поварни XVI века

Поварня построена в XVI веке. Она представляет из себя наиболее значительное хозяйственное сооружение монастыря и располагается в одной линии с Введенской трапезной.

Здание состоит из целого ряда помещений, различных по размеру и по назначению. Все они постепенно пристраивались к самой поварне. Это самая ранняя часть здания состоит из двух палат: большой, «естественной» поварни, и более узкой, «квасной». Более поздняя часть поварни, расположенная между древним ядром здания и трапезной палаты, также относится к XVI столетию. Она имеет два этажа. В нижнем – помещались ледники, в верхнем – разные помещения хозяйственного назначения.

«По другую сторону от древнего ядра поварни находится большая одностолпная палата, выстроенная на рубеже XVI - XVII веков – летний квасной погреб. В 1655 году над этим квасным погребом была сооружена каменная Оружейная палата. Описи монастырского имущества XVII-XVIII веков сохранили для нас перечень богатейшего собрания разнообразного оружия, хранившегося в этой палате. В 1786 году своды рухнули, и находившийся внизу квасной погреб пострадал от обломков кирпичной кладки», –рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Перед реставрационными работами сначала проведут археологические. Сейчас по всему периметру памятника идут раскопки. Несмотря на то, что здание построено в XVI столетии, история этого места значительно старше – в своё время под крышей Поварни была найдена неолитическая стоянка, то есть на этом месте люди жили несколько тысяч лет назад.

Археологические работы ведутся и во внутренних помещениях Поварни – в здании квасного ледника разбирается завал, образованный строительным мусором. В случае обнаружения под ним непотревоженного культурного слоя работы остановятся, и дальнейшие исследования будут проходить в режиме раскопок.

Археологи уверены – всё самое интересное впереди, ведь с торца здания Поварни уже «дошли» до слоя XVII века и нашли остатки кладки старинного сооружения, о котором до этих раскопок было никому неизвестно. Раскопки продолжатся, а вместе с ними – и реставрационные работы, после завершения которых в Поварне разместятся музейные фондохранилища, а неолитическая стоянка будет представлена посетителям.