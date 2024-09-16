На Вологодчине завершается метеорологическое лето

На этой неделе на территории Вологодской области закончится метеорологическое лето. Этот период означает, что среднесуточная температура превышает 15 градусов тепла. Об этом рассказали в вологодском Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«В городе Вологде метеорологическое лето в этом году отмечается с 28 мая и продолжится по 18 сентября включительно, составит 114 дней. Обычно этот период в нашем регионе отмечается с 15 июня по 15 августа и средняя продолжительность его 61 день. Самое короткое метеорологическое лето в городе наблюдалось в 1996 году, все лишь 15 дней, а самое продолжительное в жарком 2010 году – 100 дней», – сообщили в ЦГМС.

Сегодня, 16 сентября, территория Вологодской области еще останется во власти теплого и солнечного антициклона, днем температура воздуха составит +24, +27 градусов. Практически повсеместно обновятся максимумы температуры за этот день.

Во вторник, 17 сентября, теплая сухая погода сохранится, ветра южные, в ночные часы +6, +11, днем – до +22, +27 градусов.

Среда, 18 сентября, станет последним жарким днем. В дневные часы температура достигнет +23, +26 градусов.

В четверг, 19 сентября, ожидается прохождение размытого холодного фронта, ветер сменит направление на западный и северо-западный. В регион начнет поступать более прохладный воздух, днем температура воздуха будет не выше +17, +19 градусов.

В последующие дни в регион продолжит поступать холодный воздух, что приведет к существенному понижению как дневных, так и ночных температур.