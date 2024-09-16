Кикбоксеры Центра боевых искусств завоевали 39 медалей в Лужниках

[ Спорт ]

Участниками стали более 1000 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации, в числе которых воспитанники старшего тренера отделения Центра боевых искусств и сборной команды России по кикбоксингу, руководителя Регионального союза боевых искусств Вологодской области – Романа Чижова.

Выступая в различных дисциплинах череповчане завоевали 39 медалей: 20 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых.

По 4 золотых медали среди юниорок и юниоров завоевали Ольга Кузнецова и Давид Саркисян соответственно. Иван Силичев стал четырехкратным победителем соревнований в категории "Младшие юноши".

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