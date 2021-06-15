16-летняя череповчанка похитила у пенсионеров более 1 млн рублей

В Череповце осудили 16-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в трех эпизодах мошенничества и покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Вологодской области.

Девушка вступила в преступную группу, которая летом прошлого года в Череповце похищала денежные средства у граждан пожилого возраста. Преступники действовали по схеме «родственник попал в ДТП». Пенсионеры должны были платить за то, чтобы их близкого не привлекли к уголовной ответственности.

«Согласно преступному сговору, несовершеннолетняя обвиняемая прибывала по месту жительства потерпевших, забирала денежные средства, а затем вносила их на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя себе часть денег в виде вознаграждения. Таким способом у 3 череповчан было похищено более 1 миллиона рублей», – рассказали в пресс-службе.

Четвертое преступление предотвратили правоохранители, задержав несовершеннолетнюю соучастницу.

Девушке назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. На имущество ее законного представителя наложен арест, в целях обеспечения возмещения ущерба потерпевшим.

В отношении иных членов преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.