Еще 10 муралов появились на фасадах зданий в Вологде

[ Общество ]

Художники из разных городов России создали еще десять муралов в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил исполняющий обязанности мэры Вологды Андрей Накрошаев. Все произведения объединены тематикой «Место силы Русского мира».

Готовые граффити можно увидеть на фасадах домов по следующим адресам: Ильюшина, 10, Пугачева, 57а, Новгородская, 23, Герцена, 115, Ярославская, 36, Ярославская, 34, Разина, 58а, Предтеченская, 19, Дзержинского, 17, Судоремонтная, 4а.

«На следующей неделе работы также начнутся на фасаде дома по ул. Гагарина, 52. Кроме того, площадкой для творчества стал бетонный забор вдоль улицы Клубова, где авторы изображают историю вологодского края. Скоро увидим результат», – рассказал Андрей Накрошаев.

Фестиваль «Палисад» проходит в рамках проекта главы региона Георгия Филимонова «Лето Русского Севера».

Теги:
муралы палисад фестиваль
Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

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