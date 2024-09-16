В Вологде завершили благоустройство бульвара на проспекте Победы

Об этом рассказал избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время инспекции по благоустраиваемым объектам в областной столице.

«Завершили благоустройство бульвара на проспекте Победы. Здесь устроили покрытие из брусчатки, установили видеонаблюдение и освещение, скамейки, урны, озеленили территорию, посадили цветы-многолетники. Также установили «Девочку с мороженым и кота» – арт-объект, посвященный знаменитому вологодскому мороженому. Сейчас подрядчик устраняет замечания, выявленные при приемке работ», – сообщил Георгий Филимонов.

Помимо этого, глава региона проверил благоустройство бульвара по улице Ильюшина и парка Евковка.

«На бульваре по улице Ильюшина работники устраивают основание из песка и щебня, покрытие из брусчатки, бортовые камни, системы электроосвещения и видеонаблюдения. Подрядная организация планирует окончить работы до 1 октября. В парке Евковка разработали грунт под спортивные и детскую площадки и покрытие, провели земляные работы для прокладки кабеля электроосвещения. К 25 октября благоустройство объекта будет завершено», – отметил Георгий Филимонов.

Кроме того, Георгий Филимонов посетил сквер у Вологодской областной картинной галереи. Скоро там высадят новые голубые ели. А в парке Ветеранов продолжается благоустройство территории возле пруда и Ладного терема.

«Контролируем процесс работ и в сквере на площади имени И.В. Бабушкина. В октябре объект введем в эксплуатацию. Подрядчик обязан все выполнить в срок, иначе будут приняты меры», – добавил Георгий Филимонов.

В настоящее время там выкладывают основание из песка и щебня, устанавливают гранитные бортовые камни. Также выполняется армирование и бетонирование основания, устройство нового покрытия из брусчатки и переустройство сетей освещения.