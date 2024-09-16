В Вологде появилось 17 новых "лежачих полицейских"

Конструкции, замедляющие движение машин, сделали там, где об этом просили вологжане, а также возле школ.

17 "лежачих полицейских" теперь сделали движение более безопасным на Новгородской, 2А (две неровности); Текстильщиков, 22 (две); Залинейной, 24В (две); Карла Маркса, 85 (две); Горького, 5 (одна); Беляева, 23 (одна); Осановском проезде, 31 (две); Фрязиновской и Некрасова (две); Пречистенской набережной, 2 (одна); Зосимовской, 1 (одна); Ярославской, 17 (одна). Ширина конструкций составляет от полуметра до 90 см, в зависимости от участка. Чем уже неровность, тем ниже будет скорость автомобиля.

По 53 адресам провели ремонт уже имеющихся искусственных неровностей, которые периодически нуждаются в обновлении.

Устанавливают искусственные неровности и на отремонтированных дорогах.

В городской администрации напомнили, что нынче также появились новые пешеходные переходы по следующим адресам: ул. Речная, 23; ул. Речная – ул. Тепенькинская; ул. Пугачева, 50; ул. Добролюбова, 86; ул. Луначарского, 41; ул. Северная 32А; ул. К. Маркса, 58 - там, где были введены в эксплуатацию новые жилые дома или соцучреждения.