Кошмарная магнитная буря сведет с ума вологжан

[ Общество ]

Облако плазмы ударит по нашей планете сегодня около 11 утра. Это, по мнению специалистов, может спровоцировать сильнейшую магнитную бурю, сопоставимую с той, что бушевала в мае этого года.

Но кое-что смущает ученых. Бури может и не случиться. Как сообщили в  Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ,  удар идёт краем. А это значит, что плазменное облако может вообще не задеть Землю.

Вероятность того, что сбудется первый прогноз - с магнитной бурей и полярным сиянием - 53%, отсутствия последствий для землян - 47%.

В первом случае головные боли будут терзать метеозависимых граждан до вечера вторника. Во втором - не случится ровным счетом ничего. Ждать осталось всего пару часов.

Теги:
магитная буря плазменное облако
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ВК
 

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