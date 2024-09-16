Череповчанин привез бронзу со Всероссийских соревнований по кудо

Всего в турнире приняли участие более 400 спортсменов из 40 регионов нашей Родины.



От Центра боевых искусств Череповца выступил Егор Кудреванов – воспитанник старшего тренера отделения Центра боевых искусств, председателя Вологодского регионального отделения «Федерация КУДО России», начальника штаба Юнармии города Череповца Константина Жучкова.



Егор, победив в большинстве схваток с сильнейшими соперниками, стал обладателем бронзовой награды Всероссийских соревнований.