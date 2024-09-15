Алина Пеклецова завоевала серебро на Летнем Чемпионате России по лыжным гонкам.

На лыже-биатлонном стадионе «Жемчужина Сибири» стартовал летний Чемпионат России по лыжным гонкам. Девушки в первый день преодолевали дистанцию 15 км свободным стилем на лыжероллерах.

Вологжанка Алина Пеклецова заняла второе место с результатом 36:11.9, уступив 16,2 сек. победительнице - Марии Истоминой из Архангельской области. Третье место заняла Екатерина Никитина.



Ещё одна вологжанка, Арина Каличева, заняла 4 место. От тройки призёров её отделила 1 секунда.



Чемпионат России продлится до 19 сентября. Впереди спортсменов ждёт Спринт, Индивидуальная гонка классическим стилем и Кросс.