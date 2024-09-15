Вологжане вернулись с медалями со всероссийских соревнований по каратэ

[ Спорт ]

В этом году за медали боролись почти 1500 сильнейших спортсменов из 40 регионов от Калининграда до Сахалина.

Достойно представили наш регион воспитанники тренера Физули Рамазанова, завоевав две серебряных и одну бронзовую медаль.

Данил Мельников занял 2 место среди мужчин старше 18 лет. В весовой категории до 60 кг. Тимур Гильмединов серебряный призёр в категории 16-17 лет в весе до 68 кг . У Макара Головина - 3 место в категории Мужчины 18+ в весовой категории до 84 кг.

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