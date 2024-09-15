Глава регионального СКР проведет прием граждан в Тотьме

В региональном СКР уведомили, что прием состоится 20 сентября с полудня до двух часов дня в Тотьме по адресу: улица Садовая, д. 45. Руководитель ведомства Геннадий Яшин встретится с жителями Бабушкинского, Нюксенского, Тарногского и Тотемского районов.

На личный приём можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые следователями и руководителями Тотемского межрайонного следственного отдела.

Запись предварительно ведется по телефонам 8(8172)57-21-13 (управление), 8(1793)2-40-47 (следственный отдел).



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