Хоккеисты «Северстали» обыграли трехкратных обладателей Кубка Гагарина

Проведя без голов первый период, команды во второй двадцатиминутке порадовали зрителей сразу четырьмя заброшенными шайбами. Павел Карнаухов вывел гостей вперёд, на что хозяева ответили шайбой Александра Скоренова с пятачка и Адама Лишки.

После контратаки череповчане вышли вдвоем против одного игрока соперника, и капитан «Северстали» установил на табло цифры 2:1. Правда, ещё до второго перерыва армейцы вновь сравняли счёт.



В третьем периоде забивали только хозяева. Сначала Кирилл Пилипенко вновь вывел "жёлто-чёрных" вперёд. А на последней минуте шайбу в пустые ворота отправил Никита Коростелёв, проводящий 250-й матч в КХЛ. 4:2 - победа «Северстали».

«Поздравляем наших болельщиков с первой домашней победой. Благодарим за шикарную поддержку, атмосферу, которая была сегодня в Ледовом. Была целостность, мы неплохо провели эту игру. Она была важна для нас. Мы играли с сильным соперником, хорошо укомплектованным. Здорово сыграли концовку, забили победный гол с атаки с ходу. В итоге, когда соперник попытался отыграться, здорово сыграли в защите, сфокусировались на обороне. Всё чётко. Концовка сегодняшнего матча очень понравилась», -подвёл итоги игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

В следующем матче череповчане сыграют против магнитогорского «Металлурга». Эта встреча пройдёт в Череповце завтра.