На юго-западе Вологды построят ещё несколько многоквартирных домов

[ Общество ]

Администрация областной столицы внесла изменения в планировку территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29 и 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому и дома № 59 по улице Петина.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте горадминистрации, в этом районе построят четыре многоквартирных жилых дома высотой в восемь этажей каждый, а также один двенадцатиэтажный. В восьмиэтажках будут жить 228 человек, а в двенадцатиэтажке – 290.

В каждой из новостроек дополнительно планируется расположить общественные помещения: в одной – офис врача общей практики, во второй – аптеку, в третьей – опорный пункт полиции, в четвёртой – офис банка, а в пятом –  почтовое отделение.

Введение новых маршрутов общественного транспорта на территории не предусматривается. Проектом планировки предусмотрены 199 машиномест, из которых 20 – для маломобильных групп населения.

«До начала реализации проекта планировки предусматривается снос существующих домов, демонтаж сетей», — уточнили в горадминистрации.

На юго-западе Вологды построят ещё несколько многоквартирных домов

 

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