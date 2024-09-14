Новые микрорайоны появятся на юге Вологды

Администрация областной столицы опубликовала постановление «О внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодёжной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе».

Согласно документу, на указанной территории, которая расположена на южной окраине города, планируется образовать три микрорайона, условно обозначенных как № 1, № 2 и № 3. Площадь планировки составляет 85 гектаров.

«На территории проекта планировки объекты культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории выполнено с учётом противопожарных и санитарно-гигиенических требований: соблюдаются противопожарные, санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, выполняется инсоляция территорий детских игровых площадок, спортивных площадок, жилых домов. В пределах территории проекта планировки присутствуют охранные зоны инженерных сетей, зона санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса», — написано в постановлении.

На земельных участках между улицами Молодёжная и Новгородская, Окружным шоссе, реками Путка и Шограш возведут 10 многоквартирных домов высотой от пяти до 16 этажей, два индивидуальных жилых дома, детский сад, школу, два учреждения среднего профессионального образования, торговые центры, административные объекты, объекты делового и финансового назначения, а также многоуровневые стоянки. В пристройках к домам разместятся аптека, опорный пункт полиции, отделение почты и кабинет врача общей практики.

Отдельно выделены зона заправки транспортных средств и зона инженерно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, проектом предусматривается введение новых маршрутов общественного транспорта и устройство двух остановок.

Ожидается, что в новых многоэтажках будут жить 1816 человек, а в двух частных домах – шесть человек. Для сравнения: сейчас в этом районе, согласно документу, живут 42 человека в 12 частных домах.

«В местах проектируемых парковок возможно размещение зарядных станций, предоставляющих электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как электромобили, электробусы, электроскутеры, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, электровелосипеды и т.п.» — отмечается в постановлении.

Основную застройку местности планируется провести в период с 2025 по 2029 годы. Позже всего появятся многоуровневые автостоянки – в 2028 – 2032 годах.



