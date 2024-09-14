Тысячи новых мест в кружках и секциях открыты в Вологодской области

Более 2 тысяч новых мест дополнительного образования открыто на Вологодчине. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«В Вологодской области идёт набор школьников на новые места дополнительного образования. 2349 новых мест открыто в школьных спортклубах, медиацентрах, туристических клубах, кружках и экостанциях. Всего в регионе за 2020-2024 года благодаря нацпроекту стало доступно 5300 новых мест дополнительного образования для юных вологжан», — сообщила начальник регионального департамента образования Екатерина Целикова.

Новые места допобразования открыты в Вологде, Череповце, Бабаевском, Великоустюгском, Грязовецком, Кичменгско-Городецком и Устюженском округах, Вологодской кадетской школе-интернате имени Белозерского полка, Школе традиционной народной культуры, Духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» и Региональном центре дополнительного образования детей.

С полным перечнем образовательных учреждений можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, в рамках нацпроекта в 47 организациях дополнительного образования Вологодской области появилось новое оборудование технической, художественной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности.