На территории Вологодчины планируют производить пожарные автомобили

[ Экономика ]

Делегация Вологодской области посетила международный форум экономического сотрудничества в Минске. Там начальник регионального департамента внешнеэкономических связей и международного сотрудничества Юрий Лилеин встретился с руководством белорусского предприятия «Пожснаб» и обсудил вопрос производства на Вологодчине современных пожарных автомобилей.

«Наша область готова предложить производственные площадки для локализации совместного российско-белорусского производства современных пожарных автомобилей. В перспективе это обеспечит создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений. Потенциально такое производство сможет обеспечить потребности не только противопожарной службы Вологодчины, но и служб других регионов России, служб лесного хозяйства, МЧС России, а также предприятий нефтегазового комплекса», — сообщил Юрий Лилеин.

Стороны договорились ускорить работу по организации производства и встретиться для более детального обсуждения вопроса чуть позже в сентябре. Кроме того, они обсудили возможности создания других совместных предприятий, а также экспорта вологодской продукции и импорта белорусского оборудования для нужд промышленности.

Во время визита вологжане пригласили белорусских коллег принять участие во всероссийской выставке «Российский лес», которая ежегодно проходит в областной столице в декабре.

 

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