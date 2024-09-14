Жулики выманили у 68-летней вологжанки 1,2 млн рублей

[ Происшествия ]

Обманщики звонили женщине несколько раз, и представляясь то сотрудниками банка, то следователями, то работниками госорганов. Они заявили, что накопления дамы в опасности, поскольку кто-то якобы взял от ее имени заем в банке.

Спасти деньги можно было, оформив "зеркальные кредиты" и отправив деньги на "безопасные счета". Тае пенсионерка и поступила: обналичила свои сбережения, получила займы в банках и все это отправила мошенникам. В общей сложности, как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, она потеряла  1 млн 195 тыс. рублей. 
 

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