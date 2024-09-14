В Вологодской области стало на пять деревень меньше

Правительство Вологодчины приняло постановление о преобразовании нескольких населённых пунктов Тарногского округа. Согласно ему, деревни Аксютинская, Власьевская, Макаровская и Рудновская включены в состав села Верховский погост, которое находится совсем рядом с ними.

А деревня Михеевская стала частью деревни Погоняевская, расположенной чуть севернее.

И Аксютинская, и Власьевская, и Макаровская, и Михеевская, и Рудновская исключены из учётных данных области. Однако, несмотря на формальную ликвидацию, фактически они продолжат существовать.

Дело в том, уточняет издание «Город Во», что эти населённые пункты не были подключены к газу, тогда как в Верховский погост и Погоняевскую газопровод проведён. После вхождения в их состав пять упразднённых деревень тоже получат возможность подключиться к газу.