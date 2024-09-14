В Вологодской области стало на пять деревень меньше

[ Общество ]

Правительство Вологодчины приняло постановление о преобразовании нескольких населённых пунктов Тарногского округа. Согласно ему, деревни Аксютинская, Власьевская, Макаровская и Рудновская включены в состав села Верховский погост, которое находится совсем рядом с ними.

А деревня Михеевская стала частью деревни Погоняевская, расположенной чуть севернее.

И Аксютинская, и Власьевская, и Макаровская, и Михеевская, и Рудновская исключены из учётных данных области. Однако, несмотря на формальную ликвидацию, фактически они продолжат существовать.

Дело в том, уточняет издание «Город Во», что эти населённые пункты не были подключены к газу, тогда как в Верховский погост и Погоняевскую газопровод проведён. После вхождения в их состав пять упразднённых деревень тоже получат возможность подключиться к газу.

 

Последние новости

Жулики выманили у 68-летней вологжанки 1,2 млн рублей
В Вологде временно закроют железнодорожный переезд в Прилуках
В Вологодской области стало на пять деревень меньше
Вологодские дзюдоисты привезли со всероссийских соревнований две медали
Под Вологдой два подростка на питбайке угодили под машину
В Бабаевском округе легковушка угодила под КамАЗ, водитель погиб
В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли
«Вологдагортеплосеть» проверит показания счётчиков ещё в нескольких домах областной столицы
Стиральная машина устроила пожар в Грязовце
В Великом Устюге арестована пара юных наркодилеров