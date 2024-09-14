Вологодские дзюдоисты привезли со всероссийских соревнований две медали

Вологодские дзюдоисты вернулись с медалями со Всероссийских соревнований памяти мастера спорта международного класса, чемпиона Вооруженных сил СССР по дзюдо, тренера высшей категории, одного из основоположников Тверской региональной Федерации Дзюдо — Юлдаша Базарова и первого президента Тверской городской федерации дзюдо — Валерия Перминов, которые прошли в Твери 12-13 сентября.



За победу в турнире боролись юные спортсмены, до 21 года, а сами соревнования являлись отборочными на Первенство России, которое пройдёт уже через две недели.



Вологодские спортсмены завоевали медали. Победителем турнира стал Антон Лактионов. Владлена Евстратенко и Ксения Дворникова стали бронзовыми призерами.