Вологодские дзюдоисты привезли со всероссийских соревнований две медали

[ Спорт ]

Вологодские дзюдоисты вернулись с медалями со Всероссийских соревнований памяти мастера спорта международного класса, чемпиона Вооруженных сил СССР по дзюдо, тренера высшей категории, одного из основоположников Тверской региональной Федерации Дзюдо — Юлдаша Базарова и первого президента Тверской городской федерации дзюдо — Валерия Перминов, которые прошли в Твери 12-13 сентября.

За победу в турнире боролись юные спортсмены, до 21 года, а сами соревнования являлись отборочными на Первенство России, которое пройдёт уже через две недели.

Вологодские спортсмены завоевали медали. Победителем турнира стал Антон Лактионов. Владлена Евстратенко и Ксения Дворникова стали бронзовыми призерами.

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