В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли

[ Общество ]

250 сотрудников сокольских лесоперерабатывающих предприятий получили ведомственные, отраслевые и корпоративные награды за высокие профессиональные заслуги. Грамоты и благодарности в трудовые коллективы были переданы от имени главы региона, глав муниципальных образований, департамента природных ресурсов, профсоюзных и отраслевых государственных организаций. В числе лучших - главные инженеры и технологи, механики, операторы линий, водители, машинисты, диспетчеры, резчики бумаги и другие специалисты.

В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли

Традиционно в канун профессионального праздника на производствах обновляют Доски почёта. На Сокольском ЦБК отметили семь лучших работников: машиниста компрессорных установок Валентина Дудышева, резчика бумаги, картона и целлюлозы Татьяну Иванову, кислотчика Василия Коноплёва, машиниста расфасовочно-упаковочных машин Елену Лапину, лаборанта химического анализа Елену Корякову, слесаря по КИПиА Дмитрия Германова, варщика целлюлозы Александра Никуличева.

В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли

Почетные грамоты Минпромторга России получили резчик бумаги, картона и целлюлозы бумажного производства Юлия Дубровская, старший диспетчер Ирина Леева, машинист котлов Ольга Нифантова.

В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли

На Сокольском ДОКе на Доску почёта попали главный механик Николай Фигинов, оператор цеха КДК Валентин Полетаев, оператор лесопильного цеха Валентин Серов, мастер сушки Анна Левкович, водитель погрузчика Александр Соболев, электромонтер Роман Забегалов, слесарь-ремонтник Андрей Некрасов, мастер цеха КДК Ирина Усанова, машинист тепловоза цеха железнодорожного транспорта Дмитрий Чернышев, старший пожарный пожарной службы Сергей Серышев, мастер по отгрузке готовой продукции цеха сиэлти панелей Евгений Серебряков, сторож службы охраны Сергей Котов.

В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли

Почетные грамоты Минпромторга России получилимастер отдела лесосырьевого обеспечения Лидия Спатару, электромонтер лесопильного цеха Алексей Мозолин и Павел Ларионов - водитель автомобиля.

Все фотографии предоставлены https://vk.com/sokolgradinfo
В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли

В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли

В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли

 

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В Соколе наградили лучших работников лесной отрасли
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