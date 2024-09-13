На 63% выполнен план по расселению из аварийного жилья на Вологодчине

До конца года в Вологодской области расселят еще более 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. О реализации программы на 2019-2024 годы доложил избранный губернатор региона Георгий Филимонов на вчерашнем оперативном совещании в Правительстве.

«В целом программа требует расселения 109,8 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день она выполнена на 63%. Перед нами стоит серьезная задача – завершить в этому году всю программу и расселить еще 40,81 тысяч квадратных метров», – рассказал Георгий Филимонов.

Глава региона поручил организовать рабочую группу по вопросам расселения аварийного жилья в муниципалитетах. В нее войдут председатель Правительства региона Александр Мордвинов, представители внутриполитического блока и муниципалитетов. Группе поручено «подтянуть» муниципалитеты, в которых есть вопросы по реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так, в Нюксенском и Вожегодском округах работа по расселению до сих пор не начата. В то же время девять округов и районов уже завершили исполнение программы.

Мероприятия по расселению осуществляются в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

Георгий Филимонов добавил, что до 15 декабря этого года жильем будут обеспечены 296 сирот. 182 человека уже получили новое жилье, остались еще 114.

Кроме того, до середины декабря будет урегулирован вопрос с 15 участниками долевого строительства из 79. По пяти дольщикам решения будут приняты через суд.