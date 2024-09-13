Георгий Филимонов раскритиковал компанию «Свеза Новатор»

О нарушении договорённостей со стороны компании избранный губернатор объявил в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области.

«Компания «Свеза Новатор» срывает инвестиционные планы, отказываясь реализовывать часть крупного проекта по глубокой переработке древесины. Мы фиксируем факт отсутствия социальной ориентированности и желания обеспечивать государственно-частное партнерство. Такое отношение к развитию региона неприемлемо», — откровенно заявил Георгий Филимонов.

Он отметил, что согласно заключённому ранее соглашению, «Свеза Новатор» взяла на себя обязательства выполнить модернизацию фанерного производства в Великом Устюге и построить там новое лесопильное производство.

Первый этап проекта был завершён, однако второй этап компания реализовать отказалась, сославшись на внутренние проблемы предприятия.

«Вследствие этого снижается объём инвестиций – с 9 миллиардов до 6 миллиардов 600 миллионов рублей, а количество новых рабочих мест – с 200 до 120», — возмутился глава области.

Кроме того, по словам Георгия Филимонова, «Свеза Новатор» сорвала реализацию важного социального проекта «Парки в лесу» на территории Тотемского округа.

Сама компания эти заявления никак не прокомментировала.