В Вологде водитель автобуса скончался на рабочем месте

[ Происшествия ]

Вчера вечером, 12 сентября, 62-летний мужчина, работавший водителем в МУП «ПАТП №1», скончался прямо в автобусе.

Как сообщило издание «Вологда.рф» в своей группе ВКонтакте, мужчина почувствовал себя плохо, когда автобус находился в районе остановки ул. Пирогова. Пассажирам удалось остановить транспорт и сразу же вызвать скорую медицинскую помощь. Более 30 минут врачи пытались реанимировать водителя, однако он скончался.

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев незамедлительно выехал на место происшествия и все это время находился рядом.

По предварительной информации, у водителя возникли проблемы с сердцем. Точную причину смерти установят специалисты.

Сообщается, что мужчина работал в «ПАТП №1» с 2014 года, а неделю назад вышел из отпуска.

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Фото: Вологда.рф
 

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