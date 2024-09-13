В Череповце аннулирована лицензия управляющей компании «Маяковская»

Суд по иску правительства Вологодской области лишил лицензии череповецкую управляющую компанию «Маяковская».

«Аннулирована лицензия череповецкой УК «Маяковская». Она стала первой управляющей компанией Вологодчины, которая лишена лицензии за недобросовестное исполнение обязанностей по управлению и содержанию многоквартирных домов. Исковые требования удовлетворены полностью. Мы неоднократно предупреждали, что работать на Вологодчине будут только добропорядочные организации, которые в полной мере осознают свою ответственность перед жителями области», — заявил глава региона Георгий Филимонов.

Ранее ООО «Маяковская» неоднократно привлекалось к административной ответственности за неисполнение предписаний контролирующего органа.

В ведении организации находились два многоквартирных дома в Череповце. Сейчас для них назначены новые управляющие компании. В частности, дом № 3 по улице Мира передан МУП «Теплоэнергия», а дом № 5 по улице Устюженской – МУП «Водоканал».

Отметим, что управляющая компания «Маяковская» имеет право обжаловать решение Арбитражного суда Вологодской области в течение 30 дней.

Кроме того, был запущен судебный процесс по аннулированию лицензии УК «Светлый дом». На текущий момент процедура приостановлена, поскольку организация планирует обжаловать решение суда.