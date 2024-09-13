Названа дата, когда Георгий Филимонов официально вступит в должность губернатора

Церемония вступления Георгия Филимонова в должность губернатора Вологодской области состоится 26 сентября. На ней он принесёт присягу на верность народу, Конституции РФ и уставу Вологодской области.

«Работа только начинается. Хотел бы обратить внимание, что мы взвинчиваем темп, чтобы приносить еще большую пользу региону. Ставим еще более амбициозные задачи, думаем о результатах в отраслях, новых целях и выполнении KPI», — заявил Георгий Филимонов на оперативном совещании в региональном правительстве.

Напомним, что победу на минувших губернаторских выборах действующий глава региона одержал победу с результатом в 62,3% голосов, заручившись поддержкой 273 380 избирателей.

В свою очередь, депутат областного парламента, кандидат от КПРФ Александр Морозов набрал 19,33% голосов, депутат областного парламента от ЛДПР Антон Гримов – 8,28%, депутат Игорь Катухин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – 4,02%, а кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Денис Хрипель – 4,42%.

Суммарно в выборах приняли участие 439 137 вологжан. В регионе была зарегистрирована рекордная явка в 49,18%.