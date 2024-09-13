В Вологодском округе мотоциклист скончался после ДТП

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Смертельная авария произошла вчера, 12 сентября, в начале седьмого вечера на 7-м километре автодороги А-114 Вологодского округа. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По предварительным информации, 44-летний водитель мотоцикла «Зонгшен» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП мотоциклист скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Сообщается, что на водителе был надет мотошлем, однако права управления мотоциклом у него отсутствовало.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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