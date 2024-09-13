На уроках труда в вологодских школах будут учить робототехнике и 3Д-моделированию

Во всех школах реализуются единые федеральные образовательные программы и единая система воспитательной работы. А с этого года в сфере образования произошли некоторые изменения, в том числе появились новые предметы для изучения в школе или в старых изменили программу.

«Одно из нововведений связано с учебным предметом «Технология», который с этого года называется «Труд». Основное преимущество обновленной программы – обучение школьников базовым навыкам работы с разными материалами, основам столярного и слесарного дела, кройке, шитью, знакомству с миром профессий. Особое внимание будет уделено черчению и графической грамоте, а также робототехнике и 3Д-моделированию. Такие изменения позволят ребятам получить знания и практические умения, которые могут пригодиться им в повседневной жизни», – отметил заместитель губернатора области Александр Ершов.

Предмет «ОБЖ» с этого года заменили на «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Школьники получат знания, которые помогут им обеспечить защиту жизни и здоровья. Кроме того, для учащихся 8-9 классов будут преподавать основы военной подготовки, которые раньше были только у старших классов.

В программу «Физической культуры» включены новые вариативные модули по видам спорта, например, «Ушу», «Городошный спорт», «Биатлон», «Спортивный туризм», «Перетягивание каната», «Тяжелая атлетика», «Бокс» и другие. Решение о реализации модулей принимает школа с учетом интересов и потребностей детей, мнения родителей, наличия спортивного оборудования и подготовленных кадров для преподавания данного вида спорта.

Что касается гуманитарных предметов, то изменения небольшие: по литературе уточнили список рекомендованных к прочтению произведений. Акцент сделан на изучении русской классики и отечественных писателей XX-XXI веков. А в 10-11 классах будут просто повторять усвоенный ранее материал.

Актуализировано содержание программы по учебному предмету «География». Например, в раздел «Современная политическая карта мира» для 10 класса включен новый материал по теме «Политико-географическое положение России».

Для 5-9 классов в качестве внеурочной деятельности введен курс «Семьеведение». Он направлен на приобщение школьников к традиционным семейным ценностям, приобретение опыта выстраивания моделей поведения и межличностных отношений в семье. Решение об изучении этого курса принимает школа с учетом мнения родителей.