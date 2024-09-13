«Вологдагортеплосеть» проверит показания счётчиков ещё в нескольких домах областной столицы

«Вологдагортеплосеть» опубликовала дополнительный график обхода многоквартирных домов для снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учёта в сентябре 2024 года.

«Услугу оказывает уполномоченная организация ИП Тихонова Н.А. в период с 13 мая по 31 декабря 2024 года. Представители ИП Тихонова Н.А. имеют при себе удостоверение, выданное АО «Вологдагортеплосеть», — информирует компания.

График дополнительных проверок, который опубликован изданием «Город Во», выглядит так:

- Октябрьская, 55 – 13.09.2024 с 16-00 до 20-00;

- Мальцева, 30 – 14.09.2024 с 9-00 до 14-00;

- проспект Победы, 70 – 16.09.2024 с 16-00 до 20-00;

- Лоста, Пионерская, 18 – 18.09.2024 с 16-00 до 20-00;

- Ленинградская, 91 – 20.09.2024 с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 20-00;

- Мохова, 30 – 20.09.2024 с 16-00 до 20-00;

- Ленинградская, 109а – 23.09.2024 с 15-00 до 20-00;

- Лоста, Пионерская, 34а – 23.09.2024 с 16-00 до 20-00;

- Ленинградская, 85 – 24.09.2024 с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 20-00;

- Лоста, Профсоюзная, 29 – 25.09.2024 с 16-00 до 20-00;

- Воровского, 23 – 26.09.2024 с 17-30 до 19-30;

- Лоста, Профсоюзная, 17 – 28.09.2024 с 9-30 до 12-30;

- Лоста, Профсоюзная, 23 – 28.09.2024 с 12-00 до 16-00;

- Лоста, Пионерская, 28 – 30.09.2024 с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 20-00;

- Ленинградская, 79 – 26.09.2024, 27.09.2024 с 15-00 до 20-00.