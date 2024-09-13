Хирургический корпус ремонтируют в Вологодском областном онкодиспансере

[ Общество ]

Продолжается ремонт отделения опухолей головы и шеи в правом крыле четвертого этажа Вологодского областного онкологического диспансера.

«На объекте площадью более 700 квадратных метров уже завершены демонтажные работы. Сейчас строители приступят к стяжке пола, устройству перегородок и внутренней отделке помещений. Также специалисты заменят коммуникации, водопровод, канализации и сделают монтаж электросетей. Планируем завершить все работы к концу этого года», – рассказал избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Отделение опухолей головы и шеи временно расположилось на пятом этаже медучреждения. В Департаменте здравоохранения области отметили, что помощь пациентам оказывается в полном объеме.

Когда ремонт в правом крыле закончится, работы начнутся в левом крыле хирургического комплекса. Там находится отделение торакальной онкологии.

Всего в 2024 году на Вологодчине отремонтируют более сотни объектов здравоохранения за счет средств областного бюджета по инициативе главы региона Георгия Филимонова.

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Фото: официальный портал Правительства Вологодской области
 

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