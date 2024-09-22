Правительство Вологодчины опубликовало перечень организаций, которые оно проверит до конца года

[ Общество ]

Правительство Вологодской области опубликовало план проведения выездных проверок автономных, бюджетных и казённых учреждений региона.

Согласно документу, в четвёртом квартале 2024 года чиновники намерены проверить:

- Вологодскую областную инфекционную больницу         ;

- Вологодскую областную клиническую больницу № 2 в Череповце;

- Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области;

- Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации Вологодско области;

- Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел имени Василия Верещагина;

- Институт экологии «ЭЛПРОС» в Вологде

- Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского округа.

- объекты бюджетного учреждения «Фармация» в Вытегорском и Кирилловском округах;

- два лесхоза: Тотемский и Харовский.

 

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