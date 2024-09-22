Правительство Вологодчины опубликовало перечень организаций, которые оно проверит до конца года

Правительство Вологодской области опубликовало план проведения выездных проверок автономных, бюджетных и казённых учреждений региона.
Согласно документу, в четвёртом квартале 2024 года чиновники намерены проверить:
- Вологодскую областную инфекционную больницу ;
- Вологодскую областную клиническую больницу № 2 в Череповце;
- Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области;
- Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации Вологодско области;
- Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел имени Василия Верещагина;
- Институт экологии «ЭЛПРОС» в Вологде
- Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского округа.
- объекты бюджетного учреждения «Фармация» в Вытегорском и Кирилловском округах;
- два лесхоза: Тотемский и Харовский.