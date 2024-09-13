В Череповце появился мурал, призывающий помогать потерявшимся детям

[ Общество ]

О новшестве сообщил на своей странице ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Мурал на улице Ленина, созданный по инициативе представителей поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», создали, чтобы обратить внимание на безопасность детей и помочь  взрослым учиться распознавать нестандартные ситуации.

"Дизайн мурала разработала проектная группа «Шаги», материалы и работу художников оплатила «ЛизаАлерт», а наша «Электросеть» предоставила автовышку, чтобы работа шла быстрее", - отметил градоначальник.

А еще муралы на фасадах зданий - это красиво. Обычная панелька из скромного серого здания превратилась в симпатичный арт-объект.

Теги:
ЛизаАлерт мурал безопасность
страница В.Германова ВК
 

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