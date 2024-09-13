Череповецкий госуниверситет приглашает на бесплатные программы дополнительного образования

В ЧГУ идет набор на профессиональное обучение на секретаря-администратора (144 часа). Можно обучиться по программе повышения квалификации финансовому анализу и контролю (72 часа). Пройдёт обучение методическому инструментарию в профессиональной деятельности учителя иностранного языка (72 часа). Можно освоить инновационные методики и технологии в работе логопеда и дефектолога с дошкольниками (72 часа). Повышение квалификации будет доступно и по профилактике социально-негативных явлений в образовательной организации (72 часа). Также пройдёт обучение управлению, эксплуатации и обслуживанию объектов недвижимости (72 часа).

Узнать о датах обучения можно в Управлении дополнительного образования ЧГУ. Обучение будет проходить в очно-заочном формате с применением дистанционных образовательных технологий. По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о должности служащего с присвоением соответствующей квалификации. Чтобы принять участие в образовательных программах, необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России» и заполнить заявление на выбранную программу.

Бесплатное обучение доступно для более 10 категорий граждан. Пройти обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и др. Полный список категорий опубликован на сайте «Работа в России». Количество мест на обучение ограничено.