В Череповце сварщик случайно поджег собственный гараж

Вечером 12 сентября 47-летний череповчанин ремонтировал что-то возле гаража на Северном шоссе. Мужчина старался соблюдать правила безопасности: работал со сварочным аппаратом и болгаркой на улице.

Искра все же попала на деревянную обшивку ворот, и они задымились. Сварщик пролил их водой и подождал некоторое время. Не заметив признаков возгорания, он запер гараж и ушёл.

Примерно через полтора часа хозяину помещения сообщили, что в гараже пожар. Бдительные соседи по ГСК вызвали спасателей. Оказалось, горит внутренняя обшивка ворот и находившиеся рядом с ней строительные материалы.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что возгорание было ликвидировано.