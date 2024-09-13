В Череповце сварщик случайно поджег собственный гараж

[ Происшествия ]

Вечером 12 сентября 47-летний череповчанин ремонтировал что-то возле гаража на Северном шоссе. Мужчина старался соблюдать правила безопасности: работал со  сварочным аппаратом и болгаркой на улице.

Искра все же попала на  деревянную обшивку ворот, и они задымились. Сварщик пролил их водой и подождал некоторое время. Не заметив  признаков возгорания, он запер гараж и ушёл.

Примерно через полтора часа хозяину помещения сообщили, что в гараже пожар. Бдительные соседи по ГСК вызвали спасателей. Оказалось, горит внутренняя обшивка ворот и находившиеся рядом с ней строительные материалы.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что возгорание было ликвидировано.

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пожар в гараже искра
ГУ МЧС РФ по Вологодской области
 

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