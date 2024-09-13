Череповецкая «Северсталь» проиграла новосибирской «Сибири»

Команды на равных провели первые сорок минут игры, обменявшись заброшенными шайбами во втором периоде. На гол Тэйлора Бека череповчане ответили шайбой в одно касание Кирилла Пилипенко, который продлил свою результативную серию до 4 матчей сначала сезона.



На старте третьего отрезка игры соперники вновь обменялись голами. Гости во второй раз в матче вышли вперёд, Данил Аймурзин реализовал большинство, забросив шайбу с ближнего угла, сделав счёт 2:2. К сожалению в оставшиеся десять минут забивали исключительно гости, две шайбы в равных составах и одна в большинстве сделали поражение «Северстали» крупным - 2:5.

«Мы неплохо начали этот матч. Контролировали игру. Было много голевых моментов, которые мы создали. Но, увы, эти моменты мы не смогли конвертировать в заброшенные шайбы. Здорово сыграл вратарь соперника. Затем пропустили, пропустили третий гол и уже там четвёртый, который забивали нам в меньшинстве, это повлияло на исход матча. Потом не осталось времени для того, чтобы вытащить эту игру», - сказал после матча главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут завтра. В город Металлургов приедет московский ЦСКА.