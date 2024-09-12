Сборная Вологодской области завоевала серебряные медали Чемпионата России по голболу

[ Спорт ]

Команда Елены Удодовой прошла без поражений почти весь турнир, в том числе в четвертьфинале девушки обыграли сборную Калужской области (12:2), а в полуфинале -  голболисток из Тулы - 7:1.

В финале в упорнейшем матче вологжанки со счётом 0:5 уступили сборной Калужской области, завоевав в итоге серебряные медали турнира.

В составе сборной команды области выступали заслуженный мастер спорта Арина Герасимова, мастера спорта Елизавета Кемешева и Ксения Каёва, кандидат в мастера спорта Марина Гревцева, заслуженный тренер России Елена  Удодова.

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