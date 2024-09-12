В 18 районах Вологодчины введен 4 класс пожарной опасности

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Наибольшее количество возгораний, как уточнили в ведомстве, зафиксировано в Бабаевском округе и Череповецком районе. В общей сложности в этом году потушили более 60 лесных пожаров.

Девять из десяти случаев возникновения лесных пожаров - неосторожное обращение людей с огнем.

В районах, где введены повышенные меры профилактики, нельзя посещать леса и уж тем более - разводить там костры. Если будет доказана вина человека в возникновении возгорания, последует уголовное наказание.