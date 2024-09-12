Знаменитый детский загородный лагерь восстановят под Вологдой

В Вологодском округе возрождают загородный лагерь «дружба» на реке Комёла. Средства на его восстановление выделяет региональный фонд развития промышленности.

«Компания – инициатор проекта получила льготный заём в сумме 60 миллионов рублей по программе «Региональные займы: развитие туризма». За счет привлечённых средств будут восстановлены корпуса, выполнена современная отделка и благоустроена территория. По оценке экспертов фонда, первых гостей на летний отдых лагерь сможет принять уже в 2026 году. Вместимость лагеря составит 300 детей», — сообщил глава региона Георгий Филимонов.

Напомним, что за счёт льготного займа компании могут создать новые или расширить действующие объекты туристической индустрии, к которым относятся базы отдыха, гостиницы, санатории, оздоровительные детские лагеря, кемпинги и т.д. Займы предоставляются на срок семь лет, ставка – 5% годовых, сумма – от 10 до 100 миллионов рублей.

Льготные займы могут получить организации Вологодской области, ведущие деятельность в сфере туризма, представившие в фонд подробную информацию о реализуемом проекте. Обязательными условиями получения займа является предоставление залога и софинансирование проекта со стороны заявителя в сумме от 30 до 50% стоимости проекта.