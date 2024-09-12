В Вологодской области создана Ассоциация отельеров и рестораторов. Её цель – обеспечить эффективное взаимодействие между предпринимателями, исполнительной и законодательной властью области.

«Впервые в Вологодской области создана Ассоциация отельеров и рестораторов. В состав вошли 10 представителей ресторанного и гостиничного бизнеса из Вологды и Череповца. Планируют присоединиться и представители из Сокола», — сообщил глава региона Георгий Филимонов.

Он пояснил, что основными направлениями деятельности Ассоциации станут повышение качества предоставления услуг в сферах общепита и гостиничного сервиса, формирование туристической привлекательности области и обмен опытом с профессионалами из других регионов.

Георгий Филимонов добавил, что деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков включена в список приоритетных инвестпроектов на Вологодчине.

По его словам, это позволит привлечь предпринимателей, снизить барьер для входа на рынок, создать новые рабочие места, сократить время и ресурсы, необходимые для запуска нового проекта. Вместе с тем, инвесторы смогут получать землю без торгов для реализации проектов в сфере ресторанного бизнеса.