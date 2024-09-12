Вологодский лён хотят продавать китайцам

В деревне Нифантово Шекснинского района состоялось выездное совещание, участниками которого стали представители правительства Вологодской области, китайской инвестиционной группы «Beidahuang group», и Фонда содействия развитию льняного дела имени академика Валерия Живетина. Обсуждалась возможность экспорта вологодской льнопродукции в Китайскую народную республику.

«Вологодская область – исторический центр льноводства. Здесь сохранены многовековые традиции отрасли, полный комплекс предприятий по глубокой переработке льна. С использованием новых технологий лён находит применение в целлюлозно-бумажной промышленности, медицинской, химической. С каждым годом сфера его применения расширяется», — пояснил руководитель регионального департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Виноградов.

Китайская делегация осмотрела линии первичной переработки, гранулирования и отбеливания льнопродукции, действующие на предприятии «Вологодское льняное производство». Обе стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

«Beidahuang Group» – это крупнейший китайский агрохолдинг и один из крупнейших производителей аграрной продукции в мире со штаб-квартирой в Харбине – столице северной китайской провинции Хэйлунцзян.

Напомним, что Китай является одним из стратегических партнеров Вологодской области. По итогам 2023 года он занимает третье место по внешнеторговому обороту, четвёртое место по экспорту вологодской продукции и первое место по импорту в регион.