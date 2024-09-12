В лесу Великоустюгского района волонтеры нашли пропавшую женщину

Вчера, 11 сентября, волонтеры поисково-спасательного отряда «УСТЮГ – СПАС» спустя 8 дней нашли в лесу 40-летнюю Боровкову Аллу Викторовну, объявление о пропаже которой появилось в соцсетях 5 сентября.
Гороховский Денис Андреевич, Бокова Елена Павловна, Коптяева Ирина Васильевна провели поисково-спасательные работы в лесном массиве возле деревни Перемилово, нашли и эвакуировали женщину с признаками переохлаждения и сильного обезвоживания.
Поиски начались еще 5 сентября. В них участвовали сотрудники ОМВД России «Великоустюгский», сотрудники АСС Вологодской обл. г. Великий Устюг, ПСО «Великий Устюг», волонтёры ПСО «УСТЮГ - СПАС», одноклассники и друзья пропавшей женщины и другие неравнодушные устюжане.
«Женщина заблудилась в лесу и провела в природной среде 8 дней и 7 ночей. Вся её одежда была насквозь сырой, поскольку, выбившись из сил в поисках обратной дороги, ей пришлось оставить в лесу некоторые личные вещи, включая палатку. Возможно, без сухих вещей, воды и пропитания, ещё одну холодную ночь женщине было бы уже не пережить...», – написали в группе ВКонтакте отряда «УСТЮГ – СПАС».