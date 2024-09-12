В лесу Великоустюгского района волонтеры нашли пропавшую женщину

Вчера, 11 сентября, волонтеры поисково-спасательного отряда «УСТЮГ – СПАС» спустя 8 дней нашли в лесу 40-летнюю Боровкову Аллу Викторовну, объявление о пропаже которой появилось в соцсетях 5 сентября.

Гороховский Денис Андреевич, Бокова Елена Павловна, Коптяева Ирина Васильевна провели поисково-спасательные работы в лесном массиве возле деревни Перемилово, нашли и эвакуировали женщину с признаками переохлаждения и сильного обезвоживания.

Поиски начались еще 5 сентября. В них участвовали сотрудники ОМВД России «Великоустюгский», сотрудники АСС Вологодской обл. г. Великий Устюг, ПСО «Великий Устюг», волонтёры ПСО «УСТЮГ - СПАС», одноклассники и друзья пропавшей женщины и другие неравнодушные устюжане.