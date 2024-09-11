В Вологде готовятся к «Кроссу нации»

Всероссийский забег пройдет в областной столице в следующую субботу, 21 сентября. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

««Кросс нации» проводится в России в рамках нацпроекта «Демография» и нацелен на популяризацию здорового образа жизни. Спорт должен стать нормой жизни для каждого вологжанина. Такую задачу ставит перед нами избранный глава региона Георгий Филимонов», – рассказал Андрей Накрошаев.

Участники забега преодолеют дистанции на 4, 6, 8 и 12 км. Массовый старт состоится на площади Возрождения у администрации города Вологды в 9 часов утра. Для этого предусмотрено 2 км. В 10:45 пройдет официальная церемония открытия, а также награждение участников, пробежавших дистанции на 6, 8 и 12 км. Кроме того, в этом году впервые пройдет показательный забег маскотов – символов вологодских спортивных команд в костюмах. Начало в 10:55. Маршрут забега будет пролегать по улицам Марии Ульяновой, Мира, Пречистенской набережной и улице Ленина.

Заявки на участие в «Кроссе нации» принимаются через портал Госуслуг.