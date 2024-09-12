В Череповце начинается строительство нового котла на Южной котельной

[ Общество ]

В эту пятницу, 13 сентября, в Зашекснинском районе города металлургов на сутки отключат горячую воду, так как на Южной котельной начинается активная фаза строительства третьего котла. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Вадим Германов

«Работы стартуют в 8:00 в пятницу и завершатся утром в субботу. Главной их особенностью станет то, что хоть котельная и остановится, но циркуляция в магистральных сетях сохранится. Это означает, что вода будет остывать постепенно, а для возвращения коммунального блага не потребуются усилия сантехников управляющих компаний», – рассказал глава Череповца.

Ввод нового котла в эксплуатацию обеспечит теплом микрорайоны, которые будут построены в направлении Южного шоссе.

Вместе с котлом установят и новую дымовую трубу. Она будет металлической и значительно ниже существующей: ее высота не превысит 70 метров. Именно для строительства трубы необходимо перенести газопровод на территории котельной.

Все работы планируют завершить в срок, и уже к полудню субботы в Зашекснинском районе восстановят горячее водоснабжение.  

Теги:
котельная Строительство горячая вода
Фото: страница Вконтакте Вадима Германова
 

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